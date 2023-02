Londres, 9 de febrero de 2023. Estimado Navarro, este Almería nos lleva al éxtasis con sus partidos de casa y por el camino de la amargura en sus desplazamientos. En el Power Horse Stadium parecemos un equipo sólido. Fuera de casa, pese a tener algunos tramos buenos, acaban desquiciados. Con estos números fuera, es difícil no preocuparse. Es verdad que en casa estamos muy bien, pero no somos infalibles como demostraron la Real Sociedad o el Osasuna. Viendo el calendario, nuestros tres próximos partidos como local son ante Betis, Barcelona y Villarreal. Parece complicado que sumemos los 9 puntos ante esos rivales, y entonces las cuentas por la permanencia empezarán a ponerse complicadas... Me preocupa la fragilidad mental del equipo. El gol en propia puerta de Ely supuso un mazazo del que no nos pudimos reponer. Cometimos 2 errores y lo acabamos pagando. Parece que si no hacemos el partido perfecto, no podemos ganar en las visitas y así la cosa se pone cuesta arriba. Más nos vale ganar al Betis este sábado...