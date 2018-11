Preocupante

Al Almería de Fran Fernández se le sigue poniendo muy cuesta arriba jugar de visitante. Tiene los mismos recursos que cuando juega de local, su forma de jugar es fácilmente identificable, pero los resultados como local y visitante no pueden ser más distantes. El otro día, en el Metropolitano, la frustración del querer y no poder se fue apoderando de los jugadores, técnico y aficionados que seguíamos el encuentro desde la grada o por la tele. Sí, tuvimos ocasiones de gol, como el tiro al palo de Corpas, pero por algún motivo que no alcanzo a entender, daba más sensación de peligro cualquier aproximación del Rayo Majadahonda que del Almería. Sí, tuvimos mucha posesión y jugamos casi todo el rato en el lado defendido por el cuadro majariego, pero cada vez que los madrileños salían al contraataque, sufríamos. Así, ya con el 1 -0 en contra, el Rayo bien pudo darnos la puntilla antes del descanso con un 2 contra René que el cancerbero, una vez más, se encargó de desbaratar. Fran lo intentó desde el banquillo con los cambios, pero el equipo se estrellaba una y otra vez ante el muro defensivo del cuadro local, muy bien plantado y ordenado durante todo el encuentro. Al final, un 2-0 en contra y sensación de impotencia. Los números del Almería como local son brillantes, de ascenso, pero como visitante tenemos números propios de descenso. Y este es un tema que me preocupa. Porque no podemos agarrarnos solo a los partidos de casa. Ningún equipo es tan fiable, ni siquiera el Barcelona de Messi.

Llegarán los partidos en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo donde no seremos capaces de sacarlos adelante, por distintos motivos, y entonces será muy importante que como visitantes seamos capaces de rascar lo que no estamos rascando ahora mismo. Creo que Fran Fernández es consciente de ello y trabaja para resolverlo. Entretanto, el lunes nos llega el Dépor, un equipo que ha sabido adaptarse muy bien a la categoría y que va a suponer una prueba de fuego para nuestra fiabilidad en casa, máxime cuando en sus filas destaca Quique, que con sus virtudes y sus defectos pasa por ser uno de los delanteros más destacados de Segunda…