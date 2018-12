Presente ilusionante, futuro alentador

He de reconocer que es verdaderamente sorprendente. Los Angeles Lakers están compitiendo desde primera hora con LeBron James. Sí, ese equipo que se acostumbró en la época reciente a pasear por los sótanos de la liga. Mientras se escriben estas líneas marchan cuartos en el salvaje Oeste, donde 14 equipos (la conferencia la forman 15) lucharán por meterse en play off. Aún queda mucha temporada, se gastó apenas un tercio, pero no es menos cierto que es ilusionante ver cómo este equipo va creciendo. Una pieza como el de Akron cambia el tablero, pero también ayuda a progresar a jugadores útiles, pero que en ciertos contextos rinden por debajo de sus cualidades. La realidad es que el futuro es alentador para los angelinos. Durante estos años de lodo se movieron en los despachos para acumular fondo salarial de cara a un verano clave, el de 2019. Se dejaron al margen unos resultados paupérrimos en busca de la gran apuesta, convencer a LeBron. Por el camino se escaparon otras estrellas de la NBA como Paul George, aunque ahora importa poco. Dentro de unos meses terminan contrato muchos de los pilares de la liga, lo que invita a pensar en que se desencadenarán movimientos estratégicos en los Lakers. El gran caramelo es Anthony Davis, aunque termina en el inicio de la próxima década. No obstante, ello no es óbice para que comunique a los Pelicans que no quiere continuar y su traspaso se anticipe. A ese caladero acudirán el resto de franquicias. No obstante, otros como Kawhi Leonard, Kevin Durant o Klay Thompson también tendrán en su poder la decisión del lugar donde continuarán sus carreras. Un arma valiosa en el contexto NBA que conjuga con un mercado apetecible como el de los de púrpura y oro. No hay mejor aliciente que juntarse con James, que, al menos, viene siendo un fijo en la lucha por los títulos. Ahora toca ver cómo los angelinos mueven las fichas para rodear al rey.