En una de las conversaciones diarias con César Vargas, este dijo "vemos del fútbol lo que ellos quieran que veamos". No le falta razón, ya que charlando fuera de micrófonos con personas que viven del fútbol uno se da cuenta de dos aspectos: lo poco que entiende de este deporte y la sensación totalmente diferente al que lo vive desde dentro de lo que parece que sí se comprende. Así, cobra un papel fundamental la interpretación. Sorprendieron las primeras palabras del otrora Guti tras la suspensión del campeonato. Aunque daba como favoritos al Cádiz y el Zaragoza por la ventaja de puntos que tienen, aseveró que el objetivo de los almerienses era el campeonato. No ascender ni hacerlo de manera directa, sino subir como primero, algo que la UDA no ha hecho nunca a Primera a pesar de que hace trece años algún lumbreras pusiese 'campeones' en el descapotable. La interpretación se remonta a siete meses antes con la historia que cuentan no pocas personas cercanas a la plantilla. Según el rumor, El Assy le preguntó a Pedro Emanuel si veía capacitado al equipo para ser líder, titubeando el campeón de Europa y recogiendo sus pertenencias del despacho. Sea o no cierta esa conversación, el Almería sí tiene más presión que el Zaragoza a pesar de que este esté mejor colocado. Son varios factores, caso de la inversión de la nueva propiedad (cantidades por varios futbolistas impensables por estos lares hace sólo un año), así como la ambición de esta. También el no ERTE a diferencia de la mayoría de sus competidores, así como las palabras de Gutiérrez sobre el objetivo del campeonato (con el Cádiz a tres partidos a falta de apenas once). Según uno que entiende bastante de fútbol, esa presión debería haberse manejado al revés, esto es, de puertas hacia dentro. Para más inri, sale Turki reventando su tele (mucha casualidad que estuviesen grabando...) y deja el tuit fijado. El sacar más músculo que Popeye podría ser contraproducente, máxime en una plantilla sin tanta experiencia.