Almería, 15 de abril de 2020. Estimado Piñeiro, una imputación judicial no es plato de buen gusto y en estos casos yo siempre apelo a la presunción de inocencia porque en este país somos muy de condenar antes de que el juez dicte sentencia. Ya me pronuncié en un asunto de menor enjundia como el linchamiento social que sufrió Juan Cala apelando a su presunción de inocencia mientras no se demostrase lo contrario y opino lo mismo con Joao Gonçalves. Al hilo de esta historia he tenido la ocasión de conocerlo mejor y me encontré a un enfermo del fútbol que vive las 24 horas por mejorar deportivamente al Almería y que está sufriendo este proceso desde 2018 porque su familia no es ajena al mismo. Tiene muy buenos contactos y otro detalle que me gustó es que no rehúsa la autocrítica, admitiendo que el mercado invernal de 2020 fue desastroso, si bien la negativa de la Liga de permitir usar el dinero de la ampliación de capital fue decisiva para tirar de un improvisado plan B que no funcionó.