Los equipos están de pretemporada. Una actividad frenética que les obliga a disputar más encuentros que los que tendrían que jugar oficialmente, pero dicen los que saben que saben, que estas pachangas sirven, además de para poner a punto a los jugadores, para comenzar a sacar las primeras conclusiones. La pregunta es si para sacar conclusiones, por ejemplo hay que ver a Bale, Kroos, Dembelé, Oblack y muchos otros, que hagan lo que hagan, a priori no deberían de cambiar mucho más después de varias temporadas en sus equipos. La pretemporada planteada en los términos en los que está planteada, es básicamente para hacer caja. De ahí luego vienen los "madres mía". Asensio roto, jugadores cansados de tantas giras y partidos y poca puesta a punto que luego se pagará en el campeonato, que es donde verdaderamente las escuadras se van a rodar. ¿Necesita la Juventus jugar un encuentro de pretemporada para saber lo que le va a dar Cristiano Ronaldo? Pues no. Ni el PSG para saber que Mbappé y Di María le pueden dar un triunfo. El Borussia de Dortmund, ya sabe que Alcácer hizo 19 goles la pasada temporada y el Barcelona es consciente que en el esquema de juego que tiene planteado Valverde, Coutinho está perdido. Puede probar a Griezmann, pero el francés también es un jugador contrastado que no necesita atravesar ningún examen. Otra cosa es que funcione, pero si juega él y no lo hacen ni Messi ni Suárez, que es con quien verdaderamente se tiene que entender, estamos en las mismas de antes. A Busquets con sus casi treinta tacos, no lo vamos a venir a descubrir ahora, como tampoco nos sorprenderemos de jugadores como Diego Costa o Carvajal y su tendencia a las broncas. Y mientras seguimos de pretemporada, los fichajes que se necesitan no acaban de llegar a los grandes clubes. El más armado parece el Atlético de Simeone, que acusó varias bajas respecto a la pasada temporada y juega mejor que nadie.