Prevención

He comentado en más de una ocasión estos días, a raíz del triunfo inesperado en Vallecas, que preferiría terminar la liga ya a ganar los cuatro partidos que restan. Hay teorías que defienden que vencer en este tramo final de temporada puede tener un impacto positivo en el plantel de cara al próximo curso, que no es lo mismo llegar en dinámica ascendente que hundidos sin saber prácticamente lo que es sumar de tres. No sé. Puede ser. En cualquier caso, no me vale. En mi pesimista visión de las cosas, sin duda extremadamente condicionada por la ridícula e indigna temporada que está protagonizando el Almería, estas jornadas que quedan solo pueden servir para dañar el proyecto futuro cayendo en engaños similares a los de nuestros vecinos granadinos, que se están dejando llevar por ese amago de reacción final -disipado en Sevilla el pasado fin de semana- para creer, muchos de ellos, que algunos de esos futbolistas que les han empujado de forma casi tan dantesca como la del Almería al pozo de la Segunda División e, incluso, Sandoval, son válidos para comandar el regreso a la élite el año que viene. En tierras almerienses estamos amagando con protagonizar algo así. Seguramente, Pepe Mel esté a una victoria de tener un nutrido club de fans que aboguen por su continuidad el próximo año, mientras futbolistas como Adri Embarba, que se plantaron casi en la jornada 30 con cero goles y cero asistencias, maquillan sus números cuando nada queda en juego para sumar aficionados a su causa. Desvivirse por la continuidad de cualquiera de los componentes de este vestuario es un regalo inmerecido para una plantilla que ha arrastrado el escudo de la UD Almería durante toda una temporada. Habrá alguno que merezca quedarse, claro, pero debemos estar prevenidos de cara a estos últimos encuentros. Porque cuando todo está perdido solo se puede ganar. Por eso puede resultar tan fácil que algún futbolista nos convenza a estas alturas.