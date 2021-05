Primarias en andalucía

Susana Díaz ha convocado primarias, para decidir el candidato del PSOE-A a la Junta de Andalucía y como es evidente, me parece muy bien porque todo parece indicar que, a raíz de los resultados del PP de Ayuso, Moreno Bonilla quiera subirse a esa ola de libertad mal entendida para apuntarse los votos que vaya perdiendo Ciudadanos.

Han empezado las visitas de los cuatro candidatos a las distintas agrupaciones y la recogida de avales que, a la larga, determinará cuántos de los precandidatos siguen en la carrera de las primarias. Las primarias son la esencia de la democracia interna de un partido y es siempre un momento importante porque, de la confrontación de ideas, del debate entre compañeros y amigos siempre sale el PSOE más fuerte, más unido y mejor preparado para responder a las necesidades de los ciudadanos. Es por eso que la maquinaria del PSOE andaluz ya está funcionando para, de nuevo, volver a San Telmo y seguir atendiendo y mejorando la vida de los andaluces.

Es lógico y es normal que, en primarias, cada militante tome una opción y la defienda, sabiendo que, terminado el proceso, sólo habrá un candidato al que aupar a la Presidencia de la Junta, de ahí que siempre debe prevalecer el respeto y el aprecio por todos y cada uno de los compañeros, independientemente de la opción que decidan apoyar. En esa creencia, como ya sabéis quienes me conocéis, mi apuesta es y será el compañero Juan Espadas. En otros artículos desgranaré, uno a uno, mis argumentos a favor de Juan Espadas, pero en estas líneas, quiero volver a dejar claro el motivo por el que creo que Susana Díaz no puede ser nuestra candidata.

Susana Díaz, que ha dado mucho al PSOE representa el pasado de nuestro partido, no el futuro porque no puede haber futuro, no puede haber cambio, no puede haber libertad de la mano de quien dirigió el partido con mano de hierro y quien cortó la cabeza de muchos compañeros, haciendo una auténtica limpieza cuando Griñán alcanzó el poder en la Junta dando paso a nuevas caras. ¿De verdad hemos olvidado en este tiempo la escabechina que se llevó a cabo? ¿Podemos creer que hay un verdadero interés en unir un partido en la persona que siempre ha estado intentando desunirlo? No voy a hablar de los hechos vergonzosos de aquel fatídico uno de octubre de 2016, que ya fueron materia de análisis en un artículo anterior.

Susana Díaz no puede volver a ser candidata porque su presencia supone, de nuevo, un motivo de fricción en el PSOE y esa fricción constante y continua desgasta a nuestro partido dividiéndolo en bloques enfrentados que no existen, por mucho que algunos quieran aún mantener eso para intentar perpetuar lo que, por su propia naturaleza, se ha marchitado. Todas sus ideas, todos sus proyectos son más de lo mismo, ya lo conocemos y, lo peor, no es que lo conozcamos nosotros, es que lo saben, lo conocen y lo entienden así los votantes andaluces que, mayoritariamente, se apartaron del PSOE en las últimas elecciones andaluzas, llevándonos, irremediablemente, a los peores resultados de la historia.

Compañeros, estamos en una encrucijada. El desgaste de la labor de Gobierno ante la situación de pandemia, unido a lo fácil que resulta ser oposición cuando la realidad es tan cambiante, puede llevar al enemigo a navegar a favor del viento y eso se ha visto en las elecciones madrileñas y en las últimas encuestas. Ante este panorama, ofrecer viejas recetas que nos llevaron a perder la Junta, creo firmemente que es un suicidio colectivo para no asumir, que la responsable de la debacle por mucho que haya ganado las elecciones, debe hacerse a un lado y entender que su ciclo político, simple y llanamente, ha terminado. No hay vuelta de hoja, se pueden endulzar las palabras y hasta enmascararlas, pero la realidad es demasiado tozuda, incluso hasta para Susana Díaz.

Juan Espadas aúna a muchos socialistas. Es más, arropan a Juan Espadas socialistas muy vinculados anteriormente a Susana Díaz y, sobre todo, cuenta con el apoyo, más o menos evidente, de una de las agrupaciones socialistas que, años atrás, auparon a Susana Díaz a la Secretaría General del partido en Andalucía. Si hay algo que tengo claro es que Juan Espadas va a ganar, lo que no tengo tan claro y lo que realmente me preocupa es hasta qué punto Susana Díaz perjudicará al partido manteniéndose en sus trece y no asumiendo que su tiempo ha pasado, que ella ya no ilusiona, que no consigue mover al votante socialista y eso, unido a que los andaluces han perdido el miedo atávico a la derecha. Una derecha que está sabiendo contemporizar, para con más fuerza luego, imponer su verdadera política, la política a la madrileña, la política de Ayuso, la política de Aguirre, la política del PP de las cajas B, la política del PP más de derechas, más aznarista, más zarista.

Compañeros, desde estas líneas, pensando en el bien común, en lo mejor para mi partido y para nuestra Comunidad, os llamo para que apoyéis con vuestros avales, primero, y con vuestros votos, después, a Juan Espadas; es compañeros, la nueva ilusión del PSOE, es el que va a devolver a los andaluces tantas cosas que el PSOE les ha dado en estos largos años. No tengamos miedo, no nos lo pensemos, debemos ofrecer un cambio, una alternativa y ese cambio y esa alternativa tiene nombre propio, "Juan Espadas".

El reloj ha empezado la cuenta atrás. Todos debemos arrimar el hombro para hacer de Juan Espadas candidato del PSOE a la Junta y llevarlo a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Juan Espadas es integración, es mano tendida, Juan Espadas es garantía de futuro, una baza segura, una victoria del socialismo andaluz.

Avalemos a Juan Espadas. Empecemos a crear futuro.