Por razón de las estaciones meteorológicas, establecidas en convenios que facilitan los análisis del clima, el verano ya comenzó el pasado día 1 y se extenderá -formal, pero no ajustadamente- durante los meses de junio, julio y agosto. Con criterios astronómicos, el verano se estrena llegado el solsticio que coloca al Sol, en el hemisferio norte, sobre el trópico de Cáncer -estas conjunciones planetarias dan para mucho-, justo del 21 al 22 de junio. Y así como no es razonable confundir valor y precio, inoportuno resulta hacerlo entre clima y tiempo. Corresponde el primero a las condiciones atmosféricas de una región o territorio, mientras que el segundo indica el estado de la atmósfera en determinado momento. Sea como fuere, ya que las convenciones no rigen los humores del tiempo -según venga el día-, ni los estados mayores del cambio climático -cuyas razones se instrumentalizan para variopintas controversias e intereses-, la primavera, después de vestir los árboles del parque, cae al suelo, ya que no esperaba la visita de sus lejanos parientes del invierno, sino invitaciones del verano para celebrar las vísperas del estío. Más que estar el tiempo loco, entonces, ocurre que se trastocan las convenciones, y no solo las estacionales.