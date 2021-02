La Primera es lo primero

La Copa es una ilusión, pero la liga es la obligación. Estar en Primera la próxima temporada, jugar 2 veces contra el Sevilla por calendario y no por sorteo, como comentaba mi colega Vivancos, es el objetivo del club. La Copa mola. Hemos disfrutado con la manita al Alavés y, pese al mini infarto, con la tanda de penaltis ante el Osasuna. Hoy nos toca el Sevilla, posiblemente, junto al Athletic y el Villarreal, los mejores equipos que quedaban en el bombo, en cuanto a estado de forma. Lopetegui parece conocer el potencial del Almería y no creo que deje al azar el paso de ronda. El Almería, juegue con quien juegue, lo hará con dignidad. Hay quien espera que salgan los titulares. Los hay que prefiere que se guarden para Fuenlabrada y saquen la unidad B. También los hay que abogan por una mezcla. Da igual quien juegue. Si algo ha demostrado esta plantilla es que todos están enchufados y dan la cara. Obviamente no es lo mismo jugar con Samu y Morlanes en el centro o sin Sadiq arriba, pero como el técnico sevillista destacó ayer, la plantilla es muy profunda y no conviene tomarla a la ligera. Dicho esto, hasta el rabo todo es toro y hay que esperar a que acabe el partido para hacer valoraciones. Lo que tengo claro es que, como Pepe Gomes, la prioridad es el ascenso. Este Almería actual tiene una base que no desentonaría en Primera, tiene un estilo de juego y unos jugadores que son de superior categoría y, aun así, no tiene el ascenso garantizado. Mallorca y Espanyol no son buenos compañeros de viaje, como tampoco lo es el Almería para ellos, y está claro que va a costar mucho trabajo y esfuerzo asegurar uno de los dos puestos de ascenso directo. Quedar tercero no significa nada. No es la primera vez que en el play-off ha subido el quinto o el sexto. Por eso es importante no dejarse llevar y no perder de vista lo que realmente importa, que es subir a Primera. La Copa hay que disfrutarla y competirla con dignidad. PD: La cesión de Appiah al Lugo es buena para todas las partes. Volverá para ser importante en el club…