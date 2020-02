Londres, 27 de febrero de 2020. Estimado Navarro, el Almería de José María Gutiérrez necesita un reseteo de manual, para construir sus éxitos desde los principios básicos del fútbol, como son el marcaje y las coberturas defensivas, la posesión de balón, aprender a progresar y aprovechar los espacios, la finalización de jugadas de gol… Son cuestiones básicas que se aprenden en las categorías inferiores y que más de uno parece haber olvidado. El entrenador debe pararse y tomar aire para poder reflexionar sobre el camino que lleva el equipo y entender donde se empezó a torcer una andadura que parecía exitosa. El cambio constante de sistemas y jugadores no solo no ayuda, sino que acrecienta la sensación de caos. Gutiérrez necesita apostar por un esquema fijo que evolucione según los partidos y dar continuidad a un once más o menos consolidado, sin dar tantos bandazos. Solo así podremos recuperar la senda de las victorias, empezando por este sábado en Cádiz. No se me ocurre mejor escenario para dar un golpe en la mesa.