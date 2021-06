Principios y valores

Tengo muchos defectos, o al menos, tengo los que puede tener cualquiera, pero sí me considero un hombre de principios. Principios que me han llevado por un camino del que me siento bastante satisfecho, principios me inculcaron desde pequeño y que tienen que ver con la forma de ver la vida y de comportarse ante diferentes situaciones que te encuentras o que te provocan. Principios, al fin y al cabo, que constituyen la parte más importante de cualquier existencia, por lo que te aseguran y protegen de caer en las pesadillas de una continuada mala conciencia. Esos principios han estado soportados por valores, que han guiado mis pasos, y en la mayoría de los casos, los han confirmado y reforzado. Valores que se sustentan en las bases de unas creencias e ideas encarnadas en la capacidad de servicio público, la protección del desprotegido, la igualdad y la justicia, la cercanía y el valor de la palabra dada y del compromiso. Valores que siempre he tenido claro dónde están representados y por los que he alcanzado esa paz de conciencia en mi vida personal y política. Yo tengo muy claro quién me representa y a quién represento, y tengo muy claro qué valores quiero para mí, para mi familia, para mi pueblo, para mi tierra, y para mi partido. Esos valores de igualdad, de cercanía, de entrega total a la labor que nos han encomendado a través de su 'Sí' tantas y tantas personas, una mayoría de ellas. Yo quiero seguir el camino de esos valores, de esa demostración continua de la proximidad con los problemas e intereses de una gran mayoría de andaluces que, con errores y equivocaciones, entienden que la base de cualquier política está en la igualdad, la justicia, la libertad y el progreso. Susana Díaz ha demostrado que tenía y que sigue teniendo un proyecto para Andalucía. Un proyecto en el que se prime el servicio público, las cosas importantes, las soluciones a los problemas de quiénes más necesitan de nuestro apoyo, la igualdad, el conocimiento desde la calle de los problemas de nuestro territorio.