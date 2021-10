Desde que se hizo el carril bici en Almería tuve muy claro que iba a generar numerosos problemas. De hecho escribí varias veces sobre ello en su momento. Bien es cierto que ya nos hemos acostumbrado a lo estrechas que se han quedado algunas calles debido a que dicho carril se hizo en alto, como si fuese una prolongación de la acera a lo ancho, lo que además de ser peligroso para el usuario por el bordillo, si se despista y se va hacia un lado, también deja menos zona de aparcamiento para vehículos, dificulta una maniobra de carga y descarga o impide tener un contenedor de obra lo más cerca posible del edificio donde se esté haciendo la reforma si esta vía burdeos pasa justo por la puerta. Pero bueno, a todo ello hubo que adaptarse por el bien de la ciudad, por la sostenibilidad y el fomento del uso de medios de transporte no contaminantes. A lo que no me adapto, y creo cualquier lector que esté leyendo esta columna tampoco, es a ver a algunos ciclistas a toda velocidad por el tramo del carril bici que pusieron a lo largo del Paseo Marítimo. Puede que después de lo que se ha hecho en la zona en la que estaba el Mesón Gitano, bajo La Alcazaba, esas líneas blancas pintadas desde la altura del Buono, restaurante italiano de referencia al que suelen acudir los jugadores de la Unión Deportiva Almería y de cuya pasta está enamorado Mohamed El Assy, hasta el comienzo de El Palmeral, sean lo más penoso y e incomprensible que se ha hecho en la ciudad en toda su historia. Quizás la idea sobre el papel era maravillosa, pero en la realidad, con decenas de palmeras tapando la visión de los peatones que quieran cruzar el carril bici, hace que sea un movimiento de máximo riesgo. Más que nada porque algunos de los que van a golpe de pedal hacen caso omiso a la señal de prioridad peatonal y superan con creces el límite de velocidad permitido, como su ese chapucero carril fuese un circuito. Un poco de relax por esa zona, que ya he presenciado numerosos accidentes. Las normas están para algo.