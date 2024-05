Esta semana he querido hacer un experimento con el Chat GPT (Chat Generative Pre-Trained Transformer), la aplicación de inteligencia artificial desarrollada en 2022 por Open AI. Con un formato de diálogo, responde a preguntas, admite sus errores, cuestiona premisas incorrectas y rechaza solicitudes inadecuadas. Lo utilizan cien millones de personas semanalmente. Pues bien, le he pedido que me responda a la siguiente pregunta: “Buenos días, ¿podría decirme qué noticias económicas actuales son las más importantes para el futuro de España? Partiendo de ahí, continuamos la conversación con sucesivas preguntas y respuestas. Resumo, porque el texto completo es largo.

El Chat GPT, amablemente, me responde: “Buenos días. Aquí te dejo tres noticias económicas actuales que van a condicionar significativamente el futuro de España”. Y las señala: la combinación de un crecimiento moderado y alta inflación, el aumento de los costes laborales y la escasez de personal cualificado, y la transformación digital y la ciberseguridad.

Aunque inicialmente las acompaña con una breve explicación, le pido que me detalle más las razones por las que las ha elegido. Y a mi entender, argumenta de forma correcta sobre por qué estas tres áreas son críticas, ya que afectan directamente a la estabilidad macroeconómica, a la competitividad empresarial y a la capacidad de adaptación tecnológica de España. Termina su exposición resumiendo que el manejo eficaz de estos factores determinará en gran medida la trayectoria económica del país en los próximos años.

Pero, en el desarrollo que despliega, se apoya en una previsión respecto a la inflación –4,3% en 2025– que está obsoleta. Le inquiero por esto: la previsión del Banco de España (BdE) sobre la inflación que me has dado, ¿es la última que ha publicado o hay alguna más reciente? El Chat GTP reconoce de inmediato su error y señala las últimas previsiones, ahora correctas.

Entonces, ¿cambia su respuesta a la cuestión inicial?, le insisto. “Sí, dado que la previsión de inflación más reciente del BdE es del 2,7% para 2025, en lugar del 4,3% mencionado anteriormente, mi respuesta se actualiza para reflejar esta nueva información. Aquí está la respuesta corregida”. Y la mantiene básicamente, aunque reconociendo un entorno económico más manejable.

Así, podríamos haber seguido y seguido. La versión que he utilizado –de pago– también permite subir cualquier tipo de documento y pedirle que resuma, haga presentaciones, exámenes tipo test o plantee casos prácticos. Para estas posibilidades más burocráticas es una herramienta muy valiosa, y cada profesión encontrará utilidades específicas que le ayuden a desarrollar los trabajos, e incluso supondrá la desaparición de muchos de ellos.

Más problemático es cuando dictamina sobre cuestiones concretas: puede colarte cualquier cosa. El formato diálogo es lo más novedoso que ofrece el Chat GPT. La similitud con el método socrático, plasmado en los numerosísimos diálogos de Platón, es enorme. Se trata de apoyarse en las inteligencias de otros para ir perfilando la verdad. Con el Chat GPT puedes encontrar el frontón para analizar perspectivas sobre un tema, encontrar datos, informaciones u opiniones de forma inmediata, ¡pero nunca hay que olvidar que tu papel es de Sócrates!