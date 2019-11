La realidad es que habría muchas maneras de definir qué es la vida. Una pregunta que solemos, al menos en mi caso, hacernos con poca frecuencia y que no es fácil de acotar. Un prisma sería una constante superación de obstáculos, mera supervivencia. Hay un amplio espectro ahí, pero quiero pararme en ese. Tiene que pasar más tiempo para que el nuevo panorama del Almería no deje de sorprendernos. Los días grises en los que antes se abría el paraguas y se optaba por el silencio, una táctica legítima y eficaz hasta en política, pasaron a mejor vida. Ahora se combaten con la palabra mágica, fichajes. Se me ocurren pocas medicinas mejores. Resumen bien la nueva era de Turki Al-Sheikh, que sabe que le queda una bala menos en la recámara. Al menos, por unas semanas. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que el Almería ahora afronta problemas de nuevo rico. Qué equipo no sería una balsa de aceite yendo tercero. Pues el almeriense, por ejemplo. Me explico. Pude acercarme al Juegos del Mediterráneo y testar en vivo cómo se respira allí desde el cambio de propiedad. Quería verlo cuando surgieran los primeros renglones torcidos, que muestran con nitidez lo que hay tras la fachada. Y, más allá de un empate que podría ser victoria, me quedé sorprendido con un asunto. La urgencia y necesidad por ganar es alta. Nada que no sea lógico después de la potente inversión y la llegada de buenos futbolistas. Ahora bien, resulta curioso cómo la grada ha incrementado el listón de exigencia. Se podía comprobar en cada pase fallado, en cada ocasión malograda. La complacencia conduce hacia abajo, ahí no hay debate, pero también hay que saber calibrar donde se pone el listón. Es decir, una exigencia por encima de la lógica puede crear una presión en los protagonistas por encima de la realidad. La victoria es el fin, pero hay que cuidar el camino. Que es largo y sinuoso. Ganar sabe cualquiera, convivir con la derrota algunos menos.