Profesionales ¿De qué?

Hoy no se me ocurren unas palabras para entrar en materia, ni se me ocurre ningún comentario relacionado con la cuestión que me “martillea” el cerebro desde hace casi 24 horas. Así que directo a la pregunta: ¿hemos pensado en la cantidad de horas que lleva funcionando a medio rendimiento este país, antes llamado España, por causa de la política, que fundamentalmente alimenta a políticos y partidos políticos, así como a “arrimados al poder”, más o menos profesionales de lo mismo, así como advenedizos de nueva generación, para que al final sigamos asfixiados por esa enorme caterva de cargos mediocres vivan y medren a nuestra costa? Ignacio Flores