Que nadie es profeta en su tierra, es algo por demás contrastado. Ser reconocido o valorado donde ibas a hacerle los mandados a tu madre, a comprar el pan, a darle las primeras patadas a la pelota es más difícil que llegar a un sitio, y si los resultados te acompañan, convertirte en la persona que hace soñar a la ciudad. En el caso del Elche, los sueños están al alcance de la mano y por qué no decirlo, del cerebro de Francisco, el almeriense que reemplazó a Fran Escribá con el objetivo de hacer que la escuadra verdiblanca permanezca en primera división. En lo que va del año, el Elche no ha perdido ningún encuentro liguero. Cinco partidos seguidos puntuando -algo que no sucedía desde hace 45 años, temporada 76/77-, desde aquella agónica derrota en el mes de diciembre en el Camp Nou por 3 a 2. De ahí en más todas han sido alegrías para los de Francisco, que a pesar de haber sido eliminado en Copa del Rey por el Real Madrid, en una semana tuvo dos veces KO al multicampeón europeo. El del sábado no fue un encuentro cualquiera porque se jugaba el maíz frente a un rival directo como el Alavés de Mendilibar. La inesperada espantada de Lucas Pérez rumbo a Cádiz, obligaba al almeriense a recomponer el ataque que tiene en Pere Milla a un goleador en estado de gracia. Un tanto anulado por falta inexistente en la primera jugada del encuentro en favor del ilicitano y posteriormente un gol visitante, marcaban un escenario donde había que remontar. Apareció Milla por dos veces y el equipo en volandas de una afición entregada, se soltó y jugó su mejor fútbol. El tercer gol (Fidel), fruto de una jugada combinativa entre los tres de arriba, casi derrumbó las gradas del Martínez Valero que no dejaba de aplaudir lo que veía dentro del campo de juego. Victoria local y buen trabajo de Francisco que con los pies sobre la tierra sabe que aun queda mucho por remar y en aguas complicadas. El próximo encuentro es frente al Sevilla que necesita ganar para no descolgarse de la cabeza después del pinchazo frente a Osasuna. Luego en casa recibe al Rayo Vallecano, pero eso ya es otra historia.