Prohibido jugar

La UD Almería aprendió la lección del Wanda Metropolitano y hizo del pressing alto su principal arma. "Iriondo sale jugando desde las escalerillas del autobús", una frase muy repetida en el fútbol madrileño y que ha adquirido más importancia en esta temporada en el profesionalismo. Para contrarrestarlo Fran Fernández obligó a sus futbolistas a ir al cuerpo a cuerpo (lo que Pochettino denominó One to One en sus enfrentamientos ante el Barcelona), y el resultado no pudo ser mejor. El primer gol del Almería enarbola esta idea. El conjunto majariego una vez más intentaba sacar el balón desde atrás con pases cortos, mientras que el aliento de los rojiblancos cada vez se sentía más cerca. En una de las recuperaciones, apertura a Rioja que tras un control orientado perfectamente académico fusiló a Basilio. ¿Os he comentado ya lo que me gustan los extremos? Luis Rioja y Corpas dan una profundidad inmersa a un equipo como el Almería que rara vez acompañan los futbolistas de segunda línea. Los dos a pierna natural, algo que puede parecer de antaño y es sinónimo de desequilibrio y uno contra uno. Su mejor especialidad. Entre el pressing y los extremos el Almería destrozó al Rayo Majadahonda hasta el descanso. No lo aprovecho con más goles y lo acabó pagando. Iriondo no imaginó este partido y por eso tuvo que rectificar. El Rayo Majadahonda se pareció más asimismo en la segunda parte y el Almería se fue difuminando. No ganar supone no engancharse a la zona de play-off. El taconazo de Fede y la empanada defensiva del Almería hizo que el empate supiera a poco. Pese al mal sabor de boca de rascar un empate en un partido que dominaba los de Fran Fernández, es de admirar su temporada. Que con la renovación en el horizonte no deberían de alargar mucho el hacerlo oficial, se lo merece el entrenador almeriense y cuanto antes mejor.