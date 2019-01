El Almería gana y ya tiene un estilo reconocible. Tras un lustro viendo que claudicaba más que vencía y que si sacaba los partidos adelante solía ser más por individualidades que por un plan de juego, es más que entendible que los seguidores sonrían al ver a su equipo, que dio un golpetazo encima de la mesa ante un Mallorca con algunas de las mejores piezas del campeonato. Si algo ha dejado claro Fran Fernández es que su equipo no va a bajar los brazos ante ningún rival, dándole un repaso, sobre todo en el segundo acto, a un conjunto balear que fue protagonista del mejor duelo de la UDA de los últimos años. O si no el mejor, sí en el que más enseñó su estilo: habitual presión alta asfixiando la salida de balón rival, gran manejo de las transiciones y una evolución en el ataque posicional, uno de los lunares del Almería. Exceptuando a Saveljich, quien ya habló de play off hace un par de meses, el discurso oficial ha sido el de los 50 puntos, un mensaje que aburre tras ver jugar a este equipo, que ya acumula 28 unidades, esto es, más de media permanencia a falta de un encuentro para que finalice la primera vuelta.

Si la salvación se cifra en media centena de puntos, a los de FF le restan unos siete triunfos para conseguirla, cuando aún quedan 23 puntos. Que baste con eso sería de inconformista y es de suponer que aunque el discurso oficial sea el de los 50, en la caseta rojiblanca ya se hable de promoción. En el ejercicio 11-12 la séptima posición fue un fracaso tras cuatro cursos consecutivos en Primera y estar entre los seis primeros durante treinta jornadas. Ahora nadie recriminaría a este Almería a bajo coste que no termine en el sexto escalafón. Empero está claro que hay equipo (lo que tanto se estaba buscando) para llegar a mayo en la pomada. PD: Mejorar el equipo en el mercado invernal es difícil, no tanto atar a Real.