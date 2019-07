Pros y contras del trampolín

En estos días en los que Saveljich y Álvaro Giménez ponen rumbo a Vallecas, mientras que Juan Carlos sigue valorando otras opciones económicamente más fuertes que las del Almería, es cuando salen a la luz las ventajas y desventajas de ser un club trampolín como es este que preside Alfonso García. El modelo no es nuevo. Históricamente, el Almería ha apostado por jugadores desconocidos que venían de vuelta o de capa caída y cuyo rendimiento aún no había sido todo lo bueno que podría haber sido. Alfonso García les ha dado a todos una plataforma para demostrar sus condiciones futbolísticas y revalorizarse, de forma que ellos pudieran relanzar su carrera y el dueño de la entidad sacar algún beneficio económico. La temporada pasada, el equipo se confeccionó con ellos, con un riesgo mínimo en lo económico, ya que la inversión en traspasos y en fichas fue mínima. Al hacer contratos bajos, las cláusulas son bajas. Cuanto menos inviertes, menos margen de beneficio tienes. Si sale bien la apuesta, ganas menos dinero del que otros clubes sacan por jugadores similares o inferiores. Si sale mal, el daño económico no es tan alto, aunque el deportivo sí que puede serlo. Ese es el modelo de mercado que sigue Alfonso García, y por eso Rioja se ha ido barato. Y Álvaro, pese a sus 20 goles, sale más barato que Juan Muñoz o Quique González. A los jugadores poco se le puede objetar aquí. La carrera del futbolista es corta, y tienen que aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Doblar el sueldo, o triplicarlo, después de un buen año, no está al alcance de muchos profesionales en cualquier industria. Por más que jugadores como Rioja, Saveljich, Álvaro o Juan Carlos estén a gusto en Almería, la economía manda. Y en el caso del club también. Si hay algo que ha hecho bien durante todos estos años Alfonso ha sido establecer un tope salarial realista, incluso cuando estábamos en Primera. Contratos largos y elevados son una losa para este Almería, por lo que es normal que los jugadores tengan que buscarlos en otro lado…