Protección a los vehículos

Esta semana José María Méndez, a la sazón Jefe Provincial de Tráfico, junto al Subdelegado del Gobierno, daba a conocer las novedades que ha introducido la DGT y que ya están en marcha.

Me llamó mucho la atención la relacionada con la protección a los ciclistas, a los que cogemos la bici y recorremos las carreteras de la provincia o hacemos uso de los muchísimos kilómetros de carril bici que tiene la capital -muchos kilómetros para cruzar la capital (en otra ocasión haré referencia al mantenimiento que en buena parte de su trazado deja bastante que desear) sobre su protección y seguridad. Me parece estupendo pero ¿por qué no habló José María de tomar medias contra aquellos usuarios de bicicleta que, habiendo trazado de carril bici, utilizan la calzada, fastidiando el tráfico y provocando la irritación de más de uno? Sí, es así, y lo hacen una y otra vez, ante la pasividad tanto de la Policía Local como de la Guardia Civil de Tráfico, que no tan siquiera les llama la atención pero si un motociclista circula por el carril bici, ¿a que no actúan de igual forma?

Si se hace una norma para unos hay que pensar también en los otros. En la capital, como muchísimos kilómetros de carril bici y vemos día sí y día también como hay quien no se entera de que existen o que no quieren hacer uso de él (si no los hubiera seguro que se manifestarían, como antaño, en la Puerta de Purchena), o en el tramo comprendido entre el edificio de exámenes de tráfico y la Universidad de Almería, más de lo mismo, donde los que van subidos en la bici optan por o bien ir por la calzada, o por la zona peatonal más pegada al mar y en la que está prohibido circular en bicicleta.

Y no les digas nada, que te sacan los ojos, te insultan, te amenazan, se te ponen flamencos pero ¿por qué las autoridades lo permiten?

Me parece estupenda y la respaldo la medida anunciada por José María, pero, ¿quién protege a los conductores de vehículos cuando estos, habiendo un trazado de carril bici, tienen que aguantar a los que no lo utilizan?. Un poquito de por favor.