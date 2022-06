Protocolos

Basta darse una vuelta por un campo que organice un partido de Primera o Segunda División para comprobar los límites de la estupidez del ser humano. Incluso en algunos de categorías más bajas, en los que los mandamases tienen aires de grandeza cuando son de todo menos grandes. LaLiga y la RFEF han llegado a un punto al respecto en el que aficionados y medios de comunicación y, por ende, los diferentes equipos, son maltratados, dificultándosele su trabajo, cuando si no fuera por ellos ni LaLiga ni la RFEF existiría y con ello todos aquellos parásitos que cobran mucho y hacen poco o nada. Es lógico que si una televisión tiene unos derechos, que les ha costado un dineral, tenga unos ciertos privilegios. Pero no es entendible que tras un ascenso ni emisoras de radios ni fotógrafos, más allá de los trabajadores de los clubs y de LaLiga, puedan acceder al terreno de juego para que puedan realizar en unas condiciones óptimas el trabajo por el que comen. Recordando Butarque (mucho protocolo y poco, o nulo, wifi) era hasta penoso que niños de los invitados tuviesen que esperar en un determinado espacio de los interiores del recinto sin pasar una imaginaria línea establecida por LaLiga que estaba a apenas metro y medio donde se encontraban los jugadoresm que querían fotografiarse y firmar autógrafos de los pequeños, a quienes se le recriminaba su presencia. Tampoco pudo Turki Al-Sheikh sentarse en el palco al llevar la camiseta rojiblanca. ¡Qué delito: llevar una camiseta de fútbol en un campo de fútbol! Son sólo algunos ejemplos de un absurdo protocolo en el que tan culpables son quienes lo crean como quienes lo ejecutan, pudiendo hacer perfectamente la vista gorda. Multas de varios de miles de euros amenazan a quienes se saltan el protocolo, mismos castigos que son incapaces de poner a grupos de ultras que no deberían pisar un recinto deportivo. El fútbol es de los aficionados, dicen. Y se quedan tan panchos.