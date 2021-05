¿Público en las gradas?

El Consejo Superior de Deportes avisaba hace poco más de una semana de la posibilidad de que los aficionados, bajo unas medidas de seguridad sanitarias bastante férreas, como no podía ser de otra forma, pudiesen volver a las gradas de los estadios en Primera y Segunda División para esta emocionante recta final de campaña que se avecina. Ganas hay, y muchas, entre los fieles de los equipos de las dos máximas categorías del fútbol español, porque evidentemente no se vive igual un partido de tu equipo desde el sofá que en tu asiento a pocos metros del terreno de juego. A no ser que seas abonado a la UD Almería, claro, que la distancia es considerablemente mayor. Por desgracia para los que solían presenciar los encuentros en los campos de la élite del balompié nacional, parece que lo que era una posibilidad hace pocos días ahora estaría descartado, aunque ya sabemos que en este país en indecisión vamos sobrados. No descarten que mañana mismo se abran las puertas de todos los estadios. En fin, este tema hace que la gente, ajena o no al mundo futbolístico, se haga preguntas. La más importante es si hay necesidad de jugársela, de confiarse demasiado cuando ya parece que la pandemia no golpea con la misma fuerza que hace unos meses o es mejor ser cautos y esperar hasta la próxima temporada. Pues qué quieren que les diga, siempre que haya un control de acceso, que se respeten los protocolos necesarios y confiando con que los espectadores se comporten, no tiene que pasar nada. Pero claro, esto es fútbol, y ya se sabe que al deporte rey suele acudir mucho cafre. Como ejemplo puede servir el concierto de Love of Lesbian que tuvo lugar en el Palau Sant Jordi, un espacio cerrado, el 27 de marzo. Asistieron 5.000 espectadores con mascarilla pero sin distancia física. Los datos indicaron que tras el evento solo se detectaron seis contagios, de los cuales, mediante un seguimiento posterior, se determinó que cuatro no se habían producido allí.