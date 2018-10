Puertas giratorias deportivas

De espanto en espanto va la cosa. La guerra sucia que mantienen Federación y Liga durante los últimos años vivía esta semana un nuevo y pestilente episodio. Todo se destapó cuando Mediapro, dueña de la comercialización centralizada de los derechos audiovisuales de la Liga de Fútbol Profesional, anunciaba el fichaje de Miguel Cardenal, antiguo Secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes, bajo cuyo mandato se aprobó el Real Decreto Ley 5/2015 que regula dicho reparto. Rubiales, indignado, no tardó en en responder vía twitter con un mensaje incendiario: "Se constatan muchas cosas, ¡Menudo escándalo!". Vaya por delante que con Rubiales apenas comparto la calvicie, no es santo de mi devoción por la retahíla de torpezas que a mi juicio ha cometido desde que preside la Federación Española de Fútbol, pero en este caso en particular parece haber metido el dedo en la llaga.

Legalmente Cardenal está cubierto. Como alto cargo de la Administración no podía desarrollar en los dos años posteriores actividades particulares relacionadas con el puesto que desempeñó, según ordena la comisión parlamentaria de incompatibilidades y tráfico de influencias. El 8 de noviembre vencerá ese plazo y para entonces se ha anunciado su incorporación al objeto de "aportar su experiencia y conocimientos para contribuir al desarrollo del área internacional".

Moralmente es un claro ejemplo de puertas giratorias en el deporte y otro mensaje tremendo para la ciudadanía. De manera que la persona que ha facilitado a una empresa embolsarse cientos de millones de euros termina trabajando para ella. En este caso no se sienta en el Consejo de Administración de turno, pero para lo que nos ocupa lo mismo es. Y luego la clase política se extraña de la desafección reintante y de que surjan nuevos partidos que le comen electorado. ¡País!