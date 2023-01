Almería, 12 de enero de 2022. Estimado Piñeiro, lo de El Assy ayer fue un pulso a lo 'Yo, el Halcón' en toda regla. Para los instagramers de hoy en día, en esa peli mítica de los '80 Silvester Stallone hace de camionero que va ganando todos los campeonatos de pulsos a los que se presenta para recuperar el amor de su hijo, bajo custodia de la madre (así eran los guiones de la época). Ayer presencié en directo su reacción a la pregunta de Pacheco (planteada por el suscribiente) y quedó claro que tenía bien preparada la respuesta para lanzar ese mensaje, que yo intuí dirigido al representante del jugador, cuya táctica de negociación para forzar la salida del portero al no tener los minutos que cree merecer no ha gustado nada a la dirección deportiva rojiblanca. No sé cómo acabará este episodio, pero no creo que a Pacheco le interese perder los mejores años de su carrera deportiva en una cárcel de oro y el club necesita liberar fichas. Akieme me da que no sale y sí, otro pullazo a los políticos a cuenta de la Academia.