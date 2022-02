Si no tenía ya de por sí presión el vestuario -1 punto de 15 posibles, cediendo el liderato y perdiendo posiciones de ascenso directo-, Rubi le ha metido aún más, cuando a la conclusión del partido en Oviedo dijo que el encuentro frente al Ibiza iba a suponer un "punto de inflexión" para el equipo. Desconozco si Rubi es creyente o no, pero si lo es más le vale que se encomiende a todos los santos habidos y por haber para que su equipo saque adelante el partido porque de lo contrario veremos cómo se las gasta el CEO del club, a quien seguramente no le hará ni chispa de gracia que su equipo siga con la misma dinámica. Y es que a Rubi no le queda otra que la de hacer todo lo posible por ganar. No le vale otro resultado, después del reto que se propuso tras la derrota en Oviedo. Ahora ya no tiene las excusas de jugadores lesionados, bajas por Covid, un jugador en la Copa África… Ahora tiene casi a la toda la plantilla, prácticamente todas sus armas para hacer frente con garantías al Ibiza y tratar de darle la vuelta a esta racha que empieza a escocer y a picar en el club y en la afición. Por cierto, en la rueda de prensa previa al Ibiza, Rubi pidió unión entre todos para sacar al equipo de la encrucijada en la que se encuentra. Sí, unión. A día de hoy muchos nos seguimos preguntando por qué, por ejemplo, la semana pasada escondieron a Sadiq, porque hasta conocer la alineación en el Carlos Tartiere ni el club ni el entrenador dijeron nada acerca de que Sadiq el viernes ya estaba en Almería. Unión y ¿por qué tanta opacidad en el equipo? Jugadores lesionados que no se sabe lo que tienen ni para cuánto tiempo. El caso de Sadiq, que no supimos que se había marchado con su selección hasta que subió una foto entrenando con Nigeria, o el misterio de su regreso, "ni mú" dijo el entrenador ni el club a sabiendas que ya había vuelto. Por decir cómo están tus jugadores o si unos han vuelto o hay bajas por Covid no pasa nada. Ni te da ventaja ni te perjudica. A los últimos resultados nos remitimos.