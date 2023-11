El partido frente a la Real está ahí, en pocas horas. Un partido que se antoja difícil para los intereses deportivos de un Almería que, en boca de uno de sus jugadores, como es el caso de Édgar, ha tildado como partido que va a servir como ‘punto de inflexión’ para el equipo. Ojalá sea así, y el Almería, después de 15 partidos sin ganar, rompa esa mala racha el sábado. Pero a la vez yo me pregunto, como muchos aficionados que en estos últimos días han visto a la Real Sociedad dos veces, frente al Barça y el miércoles ante el Benfica, si Édgar también lo ha hecho porque, a día de hoy y viendo la trayectoria de estos dos equipos y sus resultados, aunque nos duela, es como la noche y el día y hablar de ‘punto de inflexión’ ante una Real Sociedad que está de dulce no se si es ser demasiado atrevido, pero… solo hay que ver algunos vídeos de los últimos partidos del equipo de Imanol para darse cuenta que esa ‘apuesta’ lanzada a los cuatro vientos por Édgar es muy atrevida. El equipo viene de hacer un mal partido ante el Alevés, con una primera parte horrible e invita a pensar que las dificultades van a ser máximas y, teniendo en cuenta lo ‘generoso’ que es este Almería defensivamente, cabe pensar que el partido puede convertirse en una pesadilla. Ojalá me equivoque y nos llevemos todos la primera alegría, pero visto lo visto, lo de ‘punto de inflexión’ o echar el resto ante rivales directos, lo hubiera aplicado ante Las Palmas o Alavés antes de empezar a enfrentarse a equipo más fuertes, como la Real, que es como un rodillo en el campo y aún, porque no hace tanto tiempo que estuvo aquí. Tenemos en el recuerdo ese ‘baile’ que nos dio con una lección magistral de Silva y un dolor de cabeza con Kubo, ante un Almería mejor que el de esta temporada, mucho mejor, y los números están ahí, y por aquellos entonces, como digo, el baño fue de aúpa. Ojalá, Édgar, acierte con su pronóstico. Todos nos llevaremos una gran alegría. Esperemos y confiemos que el ‘verbo’ se vea reflejado en el campo.