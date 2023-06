La UD Almería no le ha encontrado relevo a Rubi, al menos de forma pública, y no tiene entrenador. Bajo la opinión de algunos, sigue sin técnico por cuanto el que había no lo ha sido y era una marioneta en manos de los administradores del club, que le han ninguneado sin piedad. Los clubes son de sus dueños, salvo Athletic, Barça, Real Madrid y Osasuna, que son clubes deportivos de sus abonados. El técnico es un empleado con opinión, pero la suya no es vinculante. Las decisiones las toman otros, la primera y última. Es así, salvo en contadas excepciones. La UDA ha mantenido la categoría, a pesar de su mala planificación con jugadores jóvenes y sin experiencia en Primera, y otros sin el suficiente nivel. El entrenador, así las cosas, no parece una figura capital toda vez que las decisiones importantes le corresponden a otros gestores. Es cierto que los equipos piensan con la cabeza de su técnico y este es quien ha de amoldarse a sus jugadores y no éstos a su entrenador. La dificultad de este cargo descansa sobre la capacidad del entrenador de manejar a su plantilla y de gestionar sus recursos. Han salido nombres. El proceso siempre es el mismo. Hay que dar muchos, porque las posibilidades de acertar son mayores. Otros recurren a las ternas, grupo reducidos de candidatos. Algunos ya se han caído y es cuestión de tiempo en otros casos. La gente quiere saber y resulta que quienes se dedican a dar noticias, no pueden hacerlo. Unos lo hacen con rigor y profesionalidad. Lo importante y lo único interesante para otros es que hablen de ellos y de sus medios. Luego están los que no tienen ni rigor ni rubor. Son los que saltan todos los códigos, hacen suyo el trabajo de otros y copian con puntos y comas. Alardean de tacón y pisan con el contrafuerte. Están identificados.