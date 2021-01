Puntos de vista

Estuve a punto de abrir la puerta de la casa e irme. Una prórroga. No me lo podía creer. No daba crédito. Una semana de nervios. Noventa minutos de sufrimiento. Y, para colmo, la agonía se iba a alargar media hora más. Me rondó la cabeza salir a tomar el aire. Pero el remedio habría sido peor que la enfermedad. Perderme esos minutos finales me acarrearía más tensión que verlos. Me quedé, como siempre. Delante de la televisión, alternando entre sentarme en el sofá con ponerme de pie o acuclillarme cual entrenador. A veces, echaba a andar por el pasillo, dando la espalda a la pantalla, como el que deja atrás a un ser querido. Pero enseguida regresaba arrepentido. Así se fue media hora en la que no pasó nada pero pareció pasar de todo. 0-0 y penaltis. Como si no fuera suficiente con dosis de noventa minutos, el fútbol nos regalaba otro rato de Almería. Me olvidé del sofá. Pasó a ser un elemento más del salón, como el enclenque helecho o las desfasadas cortinas. Me quedaría de pie, de rodillas, tumbado en el suelo o qué sé yo cómo. Pero lejos del sofá. Una tanda de penaltis no se puede vivir recostado sobre un cojín mientras pones los pies en alto. Era el momento más tenso del último año. Que se quitase el playoff contra el Girona. Ni punto de comparación. De pronto, miré a mi derecha, y ahí estaba ella, durmiendo, plácidamente, ajena a todo, inmune a mis gritos, a mis golpes y a mis movimientos. Frita. Pasando del partido. Obviando ese punto de inflexión en la vida de todo aficionado rojiblanco. Estar entre los grandes o reescribir la historia del fracaso y la derrota. A mi novia eso le daba igual. No le vengas con rollos a estas alturas. Claro, ella no sabe que llevamos desde 2011 sin jugar unos cuartos de final de Copa. Ni que el año pasado nos humilló el Tamaraceite. Ni que el Villarreal nos metió ocho no hace tanto. Ni que, entre medias, en Liga nos hemos quedado tres veces a un solo gol de descender a Segunda B. No, no lo sabe. Y la envidio por ello. Contra el Sevilla, si no sobrevivo, al menos, ella podrá contarlo.