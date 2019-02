Quedarán otros 15

Almería, 21 de febrero de 2019. Estimado Piñeiro, caso de ganarle al Córdoba en efecto el equipo se ubicará en una posición envidiable para consolidar la permanencia, a tiro solo de diez puntos cuando todavía restarían 45 por disputarse. Pero yo aún no me aventuraría a hablar de punto de inflexión ni de partido del cambio, y me explico. Tras recibir a los califales, el calendario se empina de lo lindo, viene otro 'Tourmalet' con dos puertos a domicilio, Zaragoza y Sporting, de forma consecutiva, para recibir luego al Granada y viajar a La Coruña para medirse al Deportivo. Esos cuatro duelos sí que marcarán el devenir futuro de los indálicos en la competición y si verdaderamente se enganchan al play-off de ascenso o sigue en tierra de nadie. Sería una lástima que a falta de diez partidos el equipo se quedase sin una meta por la que luchar y por eso espero que pueda engancharse, pero Cádiz, Oviedo y Mallorca andan fuertes: PD: Con los fondos más baratos de Andalucía está todo dicho.