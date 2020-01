Quedarse igual

José María Gutiérrez, antes conocido como Guti, reveló en su primera comparecencia en el nuevo año que su mayor deseo es quedarse como está ahora mismo. Es decir, segundo en la clasificación. Esto supondría ascender y que un servidor dejase ya la tontería de recordar cómo era su apelativo hasta hace unas semanas. Y es que el entrenador rojiblanco en su primera experiencia profesional se pondría en el mapa nacional como uno de los entrenadores a seguir. Sabe José María Gutiérrez que para permanecer en puestos de ascenso directo cuando acabe la temporada hay que darle un giro a lo visto en los últimos encuentros, la fragilidad defensiva está provocando que se le vean las costuras al equipo y pese a que se habla mucho de reforzar el ataque, igual la primera incorporación hay que hacerla en la retaguardia. Se habla mucho de fichajes, obvio cuando él presidente de tu equipo eleva tanto el presupuesto en tan poco tiempo, pero igual de importante es intentar fichar a jugadores jóvenes que se puedan revalorizar en el futuro como dotar al equipo de jugadores capaces de dar un plus cuando se les necesita y que tengan la experiencia de haber vivido ascensos o jugar partidos de los llamados importantes. Para comenzar el año la UD Almería viaja a Lugo con el afán de recuperarse de los últimos dos tropiezos. El equipo lucense con Curro Torres estrenándose en el Anxo Caro no está en posiciones de descenso, pero para nada es holgada su situación. La lesión de Borja Domínguez para lo que resta de temporada ha puesto la maquinaria a funcionar para buscar un sustituto. Seguramente Curro Torres irá conociendo la plantilla poco a poco y quizás no haya una revolución en estos primeros partidos, los veteranos Seoane y Pita serán los encargados de llevar el timón del equipo en la medular. Los delanteros Cristian Herrera y Barreiro son de plena confianza y la misión del nuevo entrenador será la de abastecer de balones el área en busca de sus hombres gol.