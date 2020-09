Quejas no formales

Dos semanas han transcurrido desde el comienzo de un nuevo campeonato liguero. La vuelta a la competición una temporada más. Un retorno del balompié español en el que no iban a faltar las quejas por el arbitraje ni iban a tardar en llegar. Para qué variar. Los trencillas siempre en el centro de la polémica, para no perder la costumbre.

Es habitual el escudarse en el colectivo arbitral para justificar la derrota de turno. Como si su propio juego no fuera motivo más que suficiente para ocasionar la derrota. La culpa siempre será de otros, la autocrítica no existe. Es la tónica habitual en infinidad de ocasiones entre las diversas aficiones. Pero no queda solo en los hinchas la cosa ni mucho menos.

No son pocas las veces en las que los profesionales protestan por el arbitraje después de claudicar sobre el terreno de juego. Suele pasar, sobre todo estando aún en caliente la contienda. Aunque incluso a veces el propio club es el encargado de ello ya sea mediante un comunicado o sus propias redes sociales. Una queja a través de redes sociales como la del pajarito que a este periodista le parece ridículo.

El aquí firmante considera que no se pueden perder las formas desde una cuenta oficial. Unos mínimos que no son pocas las ocasiones en las que se pierden. Una frontera que nunca se debería pasar.

Así, el pasado fin de semana el Valencia se unió a esta larga lista, incluso tratando de ser gracioso. Pero se quedó en eso, en el intento ante el bochorno ocasionado. Una nómina en la que se encuentran multitud de equipos. De norte a sur. De este a oeste. De las categorías más bajas a las más altas. Sin distinción de colores. Quejas, sin duda, no formales.