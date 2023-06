No hemos llegado a julio y ya hemos comprobado las primeras promesas incumplidas en otro período estival. Mohamed El Assy afirmó que en un plazo de diez días llegaría un nuevo entrenador. La contratación de Vicente Moreno, tras doce días de espera, nunca pudo ser la primera opción que manejaba la dirección deportiva con respecto al próximo inquilino del banquillo rojiblanco. Al igual que el contrato de un año más otro opcional denota que no se apuesta por una figura que se consolide en el medio-largo plazo. Por cierto, otro de los titulares que dejó el CEO del club en su ronda de entrevistas dos semanas atrás. Pienso que el valenciano puede hacer un buen trabajo con una plantilla reforzada y que se ajuste a su libreto. Lo que también es una certeza es que todo lo que leímos, escuchamos y vimos la semana pasada no benefician en absoluto la primera toma de contacto del técnico. En absoluto. Por ello, se necesita ser más precisos desde la directiva del club a la hora de transmitir ciertos mensajes que acaban llegando a la afición y que después no acaban cumpliéndose. El verano pasado ya se dijo aquello de ‘treinta o nada’ con la posible venta de Sadiq. Un mensaje repetido hasta la saciedad para que finalmente no se cerrará dicha venta por esa cantidad. Igualmente, los abonos no se iban a incrementar más del doble, incumpliendo nuevamente la palabra institucional. Otra de las frases que no llegaron a buen puerto fue que a inicios de 2023 iban a estar preparados los terrenos de juego de la ciudad deportiva. No es de recibo que ocurran esta serie de circunstancias. No se pueden anunciar a bombo y platillo cuestiones que después quedan en agua de borrajas. Porque condicionan aquello que acaba sucediendo, aunque puede gustar más o menos. No más mensajes como “este equipo nunca volverá a Segunda División” por las consecuencias que puede traer. Menos fuegos artificiales y más actos. ¿Quieres que siga?