Deun tiempo a esta parte, uno empieza a ver a los que acaban de cumplir la treintena como apenas unos niños, cuando no hace mucho yo mismo era uno de tantos que al ver cómo se acercaba la crisis de los 30 se le echaba el mundo encima. Todo es cuestión de perspectiva, claro, pero es que el nuevo género periodístico de "hoy hace x años de..." no ayuda nada. Porque de pronto te enteras de que han pasado 15 años de cosas que pensabas que fueron hace dos días. Sí, amigos, Facebook acaba de celebrar sus primeros quince años de vida y parece que fue ayer cuando estábamos metiéndonos en los grupos de "Señoras que..." Son tantos años como los que tienen las películas Master and Commander, Lost in translation o Kill Bill. Los mismiticos que ha cumplido el centro de día de mayores de Garrucha, vamos.

Porque igualmente parece increíble que ya hayan pasado esos mismos quince años que desde que apareció en una modesta habitación de hotel de Rimini el cuerpo sin vida de Marco Pantani, el pirata.

Ya hacía bastante cuando aquello ocurrió que los tiempos de gloria de Pantani habían pasado. Tras llegar a la cima del ciclismo, el bueno de Marco se metió en una espiral autodestructiva que mezclaba depresión, drogas y hasta parece que la mafia.

Para muchos, el Pirata ha sido el mejor escalador de todos los tiempos. Y en un deporte como el ciclismo, en el que ahora los contrarrelojistas están en horas bajas (el mismo ciclismo en general) y en el que siempre se han destacado como etapas reina las de alta montaña, es decir mucho.

Porque en la época dorada en color de este deporte, cuando Indurain era un dios en la tierra para todo español de la época, vino don Marco a hacerle morder el polvo en aquella mítica etapa del Giro del 94 en la que voló sobre el Mortirolo. Eso difícilmente se olvida, ni en quince, ni en un millón de años.