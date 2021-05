Quoniam sollicitudo

Alguno que yo me sé, leyendo hace unos días la prensa local, se topó con unas declaraciones de Rubi que rezaban -nunca mejor dicho- latinajos como los que titulan este mi artículo de hoy. Para un periodista o alguien vinculado al periodismo no tienen mayor secreto: sabremos más o menos su significado, pero lo que sí sabemos es que son palabras de relleno, socorridas a la hora de coger una maqueta de una página y rellenarla después de contenido, a no ser que se te olvide y pongas en boca del entrenador de la UDA unos palabros que el pobre lector medio del Zapillo no acertó a descifrar.

Algún cachondo al leerlo diría que estaba claro lo que quería decir el míster, que sus jugadores deberían hacerle caso y demás. De hecho, por fin los rojiblancos asestaron el lunes ese golpe definitivo para cerrar su clasificación a las eliminatorias de ascenso, sin tener que esperar a jugársela en esta última jornada dominical en El Molinón. Que se batan el cobre Sporting y Rayo, que los almerienses esperamos junto a los de Leganés y Girona, a falta de deshacer ese triple empate por la tercera plaza que otorga ventaja de campo, que en tiempos de pandemia parece menos ventajosa.

El caso es que habíamos jurado en arameo estas últimas semanas al ver primero cómo se escapaba toda opción de ascenso directo para conformarnos después con el mal menor del playoff, que visto lo visto era lo máximo a lo que se podía aspirar. Los motivos para haber perdido la rueda de Espanyol y Mallorca han sido muchos y variados pero, diga Rubi lo que diga y en el idioma que quiera, no ha mejorado ni los números ni las prestaciones de su predecesor, al menos de momento. Y al menos, seguimos en la lucha, eso sí.

Decía algún que otro amigo mío, no sin cierta sorna, que le tradujera esas palabras de Rubi leídas en páginas de prensa deportiva. No debería convencerle mucho mi respuesta, pues no sin menos mofa me añadía que con razón no lo entendía él y yo sí, pues yo sabía inglés y él no. Como Totti, romano de pro, sin chanza ninguna, que al "carpe diem" de un periodista dio por cerrada una rueda de prensa por no conocer, según él, la lengua de Shakespeare. Vera est causa.