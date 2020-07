La RFEF señala el camino

Estas íneas están escritas horas antes del encuentro entre el Almería y el Málaga, desconociendo todavía si el cuadro rojiblanco acabará tercero, cuarto o quinto. La reflexión expuesta a continuación surge a raíz de la fase de ascenso a Segunda B, en la que tanto El Ejido 2012 como el Pulpileño están a sólo 90 minutos de ascender a la categoría de bronce del fútbol español en la temporada en la que ésta se reformará. La RFEF, presidida por el gran Luis Rubiales y a la que aspira el amigo de Roberto Trotta, ha vuelto a meter la pata hasta el fondo, con ascensos tanto en Segunda B como en Tercera, pero sin descensos, organizando una promoción sin haber terminado la liga regular. Cuando los que trabajan en el circo hacen un espectáculo una y otra vez, éste termina por no sorprender, por lo que la decisión se ha visto incluso con argumentos buenos. Sin embargo, hay algo en lo que sí ha acertado la RFEF y es, reiterando en que no ha habido una clasificación final al uso, en que el mejor situado en la tabla ha pasado a la siguiente eliminatoria -caso del Pulpileño- o podrá ascender en caso de empate. Ni prórrogas ni penaltis (que no 'penaltiles'): en caso de empate vence el mejor clasificado. Es algo que se debería aplicar en otras promociones, incluso en los octavos de la Champions. El primero de grupo se cruza con un segundo, empatan a goles y se clasifica el segundo en caso de haber anotado más fuera de casa. O el caso más injusto: mismo resultado tanto en la ida como en la vuelta, en la prórroga cada equipo marca un gol y pasa el segundo por disputarse la prórroga en el campo del primer clasificado. Y al fin y al cabo en la fase de grupos de la Champions se disputan seis partidos, por los 38 o 42 de Segunda, Segunda B o Tercera. No sería nada descabellada, sino totalmente justo que en caso de empate a goles el vencedor sea el mejor posicionado en la competición regular. Que la ventaja sea no disputar los penaltis en una promoción de ascenso a Primera se queda ridículo.