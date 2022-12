Racionalidad

No fuimos pocos los que nos deshacíamos a principios de verano pensando en los lujuriosos fichajes con los que nos deleitaría Turki una vez alcanzado el sueño de regresar a Primera. Sobre todo, teniendo en cuenta que esta hazaña no se presentaba como la meta de la soñadora propiedad, sino, simplemente, como una etapa necesaria de atravesar para alcanzar cotas mayores, con Europa como lejana ambición difuminada en el horizonte. Así, entre cábala y cábala, entre rumor y rumor, entre quimera y quimera, iban pasando los días sin que nos pudiéramos llevar a la boca más que renovaciones necesarias, fichajes desconocidos y alguna llegada que, aunque contrastada, nos desdibujaron la sonrisilla atolondrada de principios de julio. Tanto, que por un momento solo aspirábamos a mantener a Sadiq. No podemos decir que el mercado de fichajes veraniego nos entusiasmara, no. Sin embargo, el de siempre, el tiempo, puso todo en su sitio. Costó arrancar, fruto de los desbarajustes de finales de septiembre y la inexperiencia de gran parte del plantel, pero, una vez engrasada la maquinaria, el Almería se ha confirmado como un equipo apto para pelear por la permanencia. Ahora nos asomamos a otra ventana de fichajes con unas expectativas muy diferentes a las estivales. Si en verano éramos irracionales niños ávidos de golosinas, ahora somos rigurosos adultos conscientes de que atiborrarnos de dulce puede llamar a la caries. Así, lo que en julio era una demanda de estrellas se ha tornado en calma, en pedirle al club que mantenga el bloque y lo refuerce con cabeza, conscientes todos de que, seguramente, no se necesiten grandes refuerzos, sino fichajes sensatos que aporten fondo de armario, la gran pega de esta Almería junto a sus paupérrimos números como visitante. Ser capaces de mantener lo que hay en portería o complementar las demás líneas como se ha hecho ya con la delantera es el gran reto de enero. No es poco.