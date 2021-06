Radiografía del año

La Champions es el torneo por excelencia. ¿Cómo la ganó el Bayern la temporada pasada? ¿Y el Chelsea hace días? Pues siendo un bloque ordenado, presionante, físico y ocupando todas las zonas del terreno de juego. Es el fútbol de ahora, es lo que se impone y triunfa. Quien pretenda jugar a otra cosa en estos tiempos se equivoca, y máxime si la competición es la de plata del fútbol español. Esta UDA fue diseñada para quizá mantenerse en Primera, donde siempre habrá tres conjuntos de baja calidad, pero no para olvidarse de la rudeza de la categoría en la que todavía se compite. Se fichó a un técnico, Gomes, que quiso trasladarse a los 70 para emular a Brasil, olvidándose de paso de trabajar el aspecto defensivo en juego y sobre todo a balón parado. Se confeccionó una plantilla joven con dosis de calidad, vamos, como un filial, y se remató la faena contratando a un técnico, tras el cese de Gomes, de un corte continuista, en vez de apostar por alguien experimentado en las tareas defensivas más básicas, pues en la delantera no estaba ni está el problema. El resultado de todo este maremágnum explotó en el peor momento posible. Son dos modelos opuestos, el técnico y el físico, y la UDA sigue empeñada en la primera vía que no para de fracasar en los últimos tiempos. ¿Qué se debería haber hecho con la plantilla actual? Es sencillo. De primeras situar delante de la zaga un doble pivote defensivo, Samú (increíble que este chico no jugara de inicio) y De la Hoz, con la ayuda de Robertone y arropando a un Morlanes mucho más adelantado en conexión con dos delanteros, como Sadiq y Ramazani. Todo lo demás son milongas, cuentos chinos, si es que se pretende poder competir en Segunda y sobre todo buscar un ascenso. Dicho esto, queda el partido de vuelta, frente a un Girona que puede que acuse el gran esfuerzo realizado. Ahí es donde deberían salir a relucir las armas que le quedan a este equipo, porque tiempo de más probaturas no hay. Por cierto, Rubi, qué valor tienes de haber mantenido a Lazo tras el descanso. Más valor que los toreros, hijo mío.