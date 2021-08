Rágol, un pequeño municipio pero gran pueblo

Llega hasta mí una brisa embalsamada de olor a jazmines, que la COVID-19 me robó durante nueve meses en dos años. Este sino tan temido se cumplió con creces y su silenciosa despedida apunta nuevos brotes, que muy probablemente serán los protagonistas del próximo otoño, invierno y…, otra vez recluidos y, por consiguiente para mí, otro posible destierro sin poder acceder libremente a mi querido Rágol, que es el amor que no muere, un pequeño Municipio, pero un gran PUEBLO. Llegado a esta situación, mi corazón en soledad quiere dar lo mejor de sí mismo con una breve alusión para que todo lo que deseo no se quede en el olvido. Vuelvo mi vista atrás, como un susurro de palabras, para que gocen todos los que acudan. Subiendo por la cuesta de la Daira, acompañado por un agradecido silencio, nunca puedes agotar la nostalgia, mires donde mires. Me protege un cielo cargado de añoranzas, serenidad y sosiego y a los lados del camino malogrados parrales convertidos en rastrojos y salpicados por algún que otro cortijo, pero el entusiasmo no mengua nunca, porque estas son mis raíces. Al frente y a la izquierda un paisaje que nunca cambia, porque así lo quiso Dios que fuera para gozo de los ojos y la placidez del espíritu. Así lo expresó mi inolvidable José Antonio Muñoz Rojas: "A los montes altos, levantaré mis ojos cubiertos de llanto". Porque el corazón nunca olvida el lugar donde dejó sus mejores latidos. Percibo aromas y fragancias; perfumes Y frescura; aire limpio y belleza, armonía, palabras de sabiduría o experiencias del corazón, que me producen sentirme plenamente feliz. Rágol, surtidor de aromatizadas y primaverales llamaradas de perfumes; intervalo entre la naturaleza y la búsqueda del silencio y el descanso de nuestra angustiosa ansiedad; me apasionas muy gratamente, de forma especial en tus vecinos. Ejemplo iluminador y con una savia tan fecunda que han acabado tus dones por convertirse en la letra de tu Himno para hacer justicia en todos los aspectos a tu natural belleza y a tus hijos ragoleños que te honran. Manolita, te reitero una vez más mi gratitud, que ya son miles de veces. Manuela González Ruiz nos obsequió con un regalo maravilloso de esmerada presentación, con ilustraciones y textos de gran calidad, escrito con galantería, precisión y mimo, copiosa riqueza léxica de inspiración, sensibilidad y nobles anhelos de altura su libro "Ragol, aromas y poesías" Chapó a la autora, y para los ragoleños una nostalgia nunca olvidada. Los aromas nos brindarán otros efluvios. Nuestro corazón saltará más alegre y apasionado. Será más dulce la mirada y las aguas discurrirán más transparentes y renovadas. Escribe Jean Richepin: "Hay que forzar a la aurora a nacer, creyendo en ella". Volverán las solemnes, entusiasmadas y muy famosas fiestas en honor a nuestro patrón san Agapito, otros festejos y acontecimientos y el pueblo bullirá en alegría y ganas de Vivir, que mucha falta nos hace. Escribe Cesare Pavese: "La única alegría en este mundo es comenzar. Es hermoso vivir porque vivir es comenzar siempre, a cada instante".