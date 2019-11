No lo ha dicho José María Gutiérrez, el nuevo entrenador del Almería, pero mucho me temo que junto a Ozornwafor, a Chema y Sekou los ha colocado ya en la "rampa de salida" el técnico madrileño del Almería de cara a la apertura del mercado invernal el próximo mes de enero, no descarto incluso a Gaspar ni Coric. Tiempo al tiempo. Y no hace falta que lo diga. Solo hay que echarle un vistazo a las convocatorias y a las alineaciones desde que está en el banquillo rojiblanco para darse cuenta que más bien cuentan poco para José María, por no decir casi nada, y de ahí la posibilidad de que en enero dejen el vestuario rojiblanco. Pero no serán los únicos. Ya lo avisó el nuevo dueño hace un par de semanas en redes sociales cuando, entre otras cosas, comentó que habría "sorpresas". Pues estaremos pendientes a esas noticias que lleguen a través de la red de redes para saber qué sorpresas nos aguardan , aparte de las esperadas, cuando se abra el mercado invernal. De todos es sabido que el Almería no se va a quedar cruzado de brazos y que llegarán nuevas caras al vestuario rojiblanco. Como todos los años, la foto oficial se hará en el mes de febrero y no coincidirá con algunas instantáneas tomadas durante estos últimos meses. Turki Al-Sheikh está dispuesto a hacer lo que sea para que el equipo juegue la próxima temporada en Primera División y sabe que necesita liberar espacio para que lleguen nuevos jugadores y a buen seguro que esa misión ya se la ha encomendado a José María Gutiérrez, ya que en sus manos, a día de hoy, está el conseguir o no el tan ansiado objetivo, que no es otro que llevar al equipo a Primera División y el entrenador madrileño no querrá decepcionar al jeque saudí, al que le pedirá lo que necesite para tratar de dar forma a una plantilla que compita al gusto del entrenador.