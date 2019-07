No procuro con este artículo subirme al carro de la ola de fama generada por Megan Rapinoe, capitana de la selección estadounidense de fútbol, a cuenta de su polémica con el presidente Trump, el supuesto desaire a un chaval tras firmarle un autógrafo en un balón o su famoso discurso en Nueva York reinvindicando la sensatez, que rubricaría cualquier persona con un mínimo de sentido común. Lo que voy a intentar es dejar la impresión que me causó la cita recién concluida en Francia. En primer lugar una constatación, que el fútbol femenino por fin ha llegado para quedarse. Le ha costado y seguramente no se le ayudase lo necesario, pero la fuerza con la que ha aterrizado es imposible de frenar porque por delante solo se atisba crecimiento. Ahí tiene mucho que decir España, hasta la fecha una cenicienta a nivel internacional, pero toda una potencia en categorías inferiores que más pronto que tarde explotará, tal y como ya atisbó el combinado dirigido por Jorge Vilda con Jenny Hermoso como estandarte. Seguí el torneo con bastante atención y pude corroborar que Estados Unidos sigue muy por encima del resto. Viéndolas jugar se sabía que solo un accidente las privaría de ser campeonas. Allí hace tiempo que el soccer femenino se mima y cuida desde la infancia hasta la etapa universitaria y ese ímprobo trabajo les ha dado como resultado ser la mayor potencia (tienen 4 de los 8 mundiales organizados por FIFA), cuando a la selección masculina no hay forma de sacarle punta ni siquiera acudiendo al ratio poblacional, claro que en ese aspecto en China andan aún peor. Vuelvo a Rapinoe porque vi particularmente en ella y en Alex Morgan por dónde debe encaminarse el fútbol femenino para echar raíces. Jugadoras con una técnica depurada, velocidad gestual, agilidad mental, gran golpeo y buen desplazamiento de balón. Así de sencillo y complicado resulta alcanzar la excelencia. Holanda, campeona de Europa y finalista, estuvo a años luz..