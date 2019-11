Ratón de qué ratonera

Cuando estaba en la Universidad los profesores no dejaban de repetirnos que lo más importante de una noticia era el titular. La carta de presentación, la llamada de atención al lector, el enganche para perderse en un texto escrito con mejor o peor prosa, pero esa chispa indispensable para que unos ojos posen su curiosidad en él. El titular, pieza con entidad propia dentro de cualquier información, es ese trozo de queso que atrae al ratón a la trampa y termina por dejarlo patitieso. Sin intenciones de exterminar a nuestros lectores, los juntaletras nos estrujamos los sesos para que cualquier lector caiga en nuestra trampa redaccional y de la mano de un llamativo titular ese mismo lector mantenga viva la llama de la curiosidad hasta el último párrafo.

Tarea ingrata en muchas ocasiones, titular con maestría no siempre nos ha garantizado el ser leídos. Aunque eso en la era del papel nunca llegásemos a saberlo. Sin marcadores en las páginas de nuestros diarios que pudieran chivarnos el número de lectores que tenían nuestros textos, jamás sabíamos si nuestro sesudo titular había sido un éxito o un rotundo fracaso. Ahora, la era digital ha roto para siempre con esa incertidumbre. Si antes sólo podíamos tener constancia del número de ejemplares que vendía un periódico, ahora podemos saber quién, cuándo, cómo, con qué frecuencia y el número de usuarios (usuarios, como si fuéramos una empresa de alquiler de coches) que acceden (porque ya no se lee, ahora se accede) a nuestras informaciones. Curioso en un principio, este nuevo sistema de ofrecer información ha hecho de los titulares la única baza a jugar si queremos ser leídos. Si antes eran nuestra simple carta de presentación, ahora son la prostitución hecha periodismo. Ya no importan las 5W, los juegos de palabras o la fidelidad con respecto al texto que los acompañen. Ahora los titulares contentan a San Google, indignan al twittero y consiguen que media población pinche en una información que, o bien viene resumida en ese titular o bien poco o nada tiene que ver con lo que vende en un principio. Por eso ahora se lee que Laura Escanes "abandona a su hija para irse de copas", que Rosalía ofrece un concierto en tu ciudad (al que en realidad va como invitada) o que Albert Rivera deja la política para "dedicarse en cuerpo y alma a su relación con Malú".