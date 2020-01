El Real Madrid de Segunda

Londres, 23 de enero de 2020. Estimado Navarro, mientras Alfonso García fue nuestro presidente, el Almería no molestaba a las aficiones rivales y hasta le caía simpático. Ha sido llegar Turki Al-Sheikh con sus millones contantes y sonantes, y el cantar está siendo otro. Creo no exagerar si digo que todas las aficiones de Segunda, y muchas de otras categorías, le desean lo peor al Almería. Se ha levantado una corriente antialmeriensista que bien me recuerda a los antimadridistas y parece que nos hayamos convertido en una especie de Real Madrid de Segunda a tenor de lo que se dice. A saber: Turki tiene comprada la liga y mueve los hilos (como Florentino en el Madrid); el Almería de Gutiérrez no juega a nada, tiene pegada con su particular BBC de arriba (Lazo, Darwin y Muñoz), desvirtúa la competición y toda una cantidad de gilipolleces que se escuchan estos días gracias a una campaña bien orquestada por unos medios con intereses entre los que no se encuentran el ascenso del Almería. Ojalá sigan rabiando y el equipo suba...