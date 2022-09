Real Sadiq

Puedo escribir los versos más tristes desde el 31 noche. La marcha de Sadiq de Almería nos tiene a muchos tocados y hundidos. En mi caso, la herida es menor porque se va al equipo de mi niñez, de mi juventud y al que sigue siéndolo en mi madurez con permiso del de mi tierra. Porque ante todo soy almeriense. Y sadiquista. Como muchos paisanos y espero como serán muchos realistas a partir de este 1 de septiembre fatídico para los rojiblancos y esperanzador para los txuriurdin.

No me voy a marcar ahora el tanto, pero quienes me conocen saben que siempre creí que era un lujo y un privilegio tener como referencia ofensiva a Umar en el equipo de la casa y a Isak en el de arriba. Dos genios, jóvenes y en cierto modo incomprendidos, que diría aquel. Dos delanteros que, sin ser calcados en su estilo de juego, tienen muchos aspectos en común. De hecho, gracias a la marcha del sueco a la Premier mi admirada directiva realista puso sus ojos en la niña de los mismos, un nigeriano al que ya venían siguiendo.

Las negociaciones fueron intensas y con más de un tira y afloja, por mucho que medio mundo se haga eco y se quede ahora con la cuestión de las variables explicada por el presidente de la Real. Desde luego, mi conclusión -mezclando información contrastada con periodistas de uno y otro lado, que a su vez la recibieron de ambos bandos, más o menos interesadamente, y opinión- es que en Donosti no iban a pasar de un tercio de los 70 kilos percibidos por Isak y en la UDA iban un poco de farol aún sabiendo eso y que probablemente tampoco iba a picar otro equipo, ni de aquí -Villareal, Sevilla, etc- ni de fuera.

Ahora a los sadiquistas rojiblancos sólo les queda seguir mis pasos. Si no tienen segundo equipo, a hacerse de la Real. Y si lo tienen, que dejen de ser madridistas, culés o lo que sean y se hagan realistas, como Sadiq. Como yo. Gora Umar, txapeldun.