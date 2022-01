Nos hemos topado ya de lleno con el mercado invernal. No eran pocos los que ansiaban que se volviera a abrir la ventana de fichajes, parte de la salsa del fútbol. Un mercado, menos caliente que el estival, aprovechado por muchos conjuntos para dar los últimos retoques con los que concluir el curso. Ese momento en el que buscar a ese ansiado delantero o a ese defensa con el que cortar la sangría de goles de la primera mitad del campeonato. Una ventana usada más para tapar agujeros y remediar errores del pasado que para otra cosa.

Un mercado que nos está dejando ya los primeros movimientos de cartas en el fútbol español, algunos de ellos incluso antes de la entrada del nuevo año. Una ventana de fichajes en la que uno de los considerados grandes de nuestro balompié, como es el FC Barcelona, ya ha entrado en acción. Un conjunto, el catalán, que cuenta ya en sus filas con Ferrán Torres tras su breve paso por tierras inglesas. Un movimiento que cuesta, y mucho, comprender y no por las cualidades del propio futbolista.

Con la delicada situación económica que atraviesa el club azulgrana parece inverosímil que este siga realizando fichajes como si nada. No parece muy lógico la incorporación de Ferrán sin asegurarse previamente que podía ser inscrito. Todo ello por no hablar de cómo harán frente al pago de la operación con la enorme deuda que arrastra. ¿Quién sabe si no acabarán pagando al Manchester City con billetes del Monopoly?

Una situación que no es nada nueva. Todo ello después de un verano en el que los blaugranas ya se toparon con numerosos problemas con el límite salarial, si bien su directiva no parece haber aprendido la lección. Una directiva encabezada por un Joan Laporta que cualquiera pensaría que vive en una realidad paralela. Vender ilusión como sea, la realidad ya si eso queda para otro momento.