Realidad virtual

Pasan los días, los meses y los años y continúa sin construirse la Ciudad Deportiva. No es sencillo pronosticar si se verá antes en Almería la ¿utópica? instalación o el AVE. Guillermo Blanes habló de la misma, incluso Carlos Marsá pretendía construir una donde ahora las pistas de la Avenida Mediterráneo (denunciadas en este espacio hace año y medio, estando en el mismo estado). Pero si a alguien se le relaciona con la Ciudad Deportiva es con Alfonso García, que pretendía levantar en el Juan Rojas uno de los mejores recintos deportivos del planeta. El que suscribe incluso recuerda ver un dossier sobre la construcción de la misma hace más de una década. En noviembre de 2012 su hijo aseveró que si los de Javi Gracia subían a Primera, la Ciudad Deportiva "sería una realidad", con un comentario de Lorena García en la que culpaba al consistorio de no hacer el proyecto posible. Hubo ascenso, pero no Ciudad Deportiva. En septiembre de 2013 la entidad almeriense colgó una noticia en la que se podía leer que la instalación sería "una realidad en el segundo semestre de 2014". Justo seis años después, con Alfonso García ya en su casa sin Ciudad Deportiva, compareció por primera -y única hasta el momento- vez Turki Al-Sheikh para presentar su proyecto, haciendo hincapié en la construcción del complejo deportivo para el correcto funcionamiento de las bases. Unas bases que han estado desperdigadas por diferentes campos de la capital, incluso de la provincia, campos municipales, que, por cierto, ahora van a ver cómo cambia su funcionamiento (ansioso por ver hasta dónde llega cada club y hasta dónde lo hace el ayuntamiento). El jeque dijo que la primera fase de la Ciudad Deportiva estaría lista para abril o mayo. Ha expirado mayo y ni la primera piedra está puesta. ¿Tan difícil es llevarla a cabo, aunque sea por la empresa de turno amiga del equipo de gobierno?