Veremos cómo acaba esto, pero quizá toque vivir y no pensar. Por supuesto, es una filosofía tan lícita como las demás. Es posible que hasta más saludable. Diría que lo está viviendo el Almería supera a la realidad. Se marchan jugadores que hace semanas iban a ser claves (véase Nkaka o Simón Moreno) y llegan futbolistas que incluso han jugado Champions League. De pagar miles de euros a millones. Una frase corta que resume bien el cambio de panorama en el Juegos del Mediterráneo. Si digo la verdad, no sé si es que rezumo pesimismo, esto incluso asusta. Y lo comento porque creo que las expectativas se están disparando. Sí que es cierto que esta afición deseaba, también merecía, un terremoto así desde hace tiempo. Pero no es menos verdad que el fútbol no es sólo nombre, por suerte. Se está construyendo un equipo ilusionante, quién puede negar eso. Diríamos que hasta por encima de las expectativas de lo que creíamos que podía suponer la llegada de Turki Al-Sheikh, que, de momento, así responde a lo que llamábamos incertidumbre. Me gusta, y es la manera de sentar confianza, que esté poniendo hechos a palabras. Lo de Coric me parece hasta mentira si me muestro sincero. De Darwin Núñez diré poco, lo que lo conozco. Las cantidades que se manejan por su traspaso me dan alcance de su potencial, pero no siempre el dinero es buen baremo. Habrá que testarlo, pero el hueco que dejó Álvaro Giménez, aunque no sea justo, es grande. Hasta ahora el césped también corresponde. 4/6, en una media inglesa que haría soñar con cosas impronunciables todavía y que tampoco conviene escribir/leer. El Huesca es la siguiente prueba para una plantilla confiada, también impregnada de ilusión por esa atmósfera de optimismo. Una prueba de nivel ante uno de esos clubes que sí mira, casi que por obligación, descaradamente hacia arriba. Será un buen momento para calibrar dónde está el Almería. Eso sí, ni en un lado u otro hay que sentar cátedra.