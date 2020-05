Años 90, clases de literatura. Quizá en la escuela, más bien en el instituto, me hablaron de un movimiento literario hispanoamericano, posterior a nuestra generación del 27. Entre sus exponentes, García Márquez, muy dado a incluir elementos fantásticos en sus obras para adentrarse en la realidad a través de lo mágico. Así, fui leyendo Cien Años de Soledad o El Coronel no Tiene Quien le Escriba. Ya de Erasmus, en Italia, tuve una asignatura en la que estudiamos a Rushdie, escritor británico de origen indio famoso por su polémico Versos Satánicos.

Mi profesora, sin embargo, se centró en Hijos de la Medianoche, que se ambientaba en la India y tenía algo de autobiográfico. Y mucho de realismo mágico, con claras referencias a Crónicas de una Muerte Anunciada, a Cortázar o al propio Gabo. Como único alumno español de la clase, me sentí muy protagonista cuando nos adentramos en autores y obras de nuestro idioma. Casi tanto como cuando, tras matricularme en una asignatura sobre literatura femenina, descubrí con agrado que era el único chico entre 100 personas y cada vez que llegaba tarde me sentía observado por 200 ojos femeninos que parecían decir sin hablar "ha llegado el hombre".

Divagaciones aparte, todo lo que rodea a la UDA desde el verano pasado me parece una suerte de realismo mágico. Quién nos iba a decir hace un año que Alfonso García no le iba a vender el cortijo ni a los chinos ni a fondos americanos ni tan siquiera a un jeque en sí, sino a un jeque que no es jeque pero que es asesor o ministro del rey saudita. Pasamos de tener al entrenador del Atleti B a uno que fue jugador y segundo técnico del Oporto para acabar con José María Gutiérrez, el artista antes conocido como Guti, que fue uno de los mil que pasaron por el saloncito de Turki.

Lo último, en su campaña de automarketing, un torneo del Fifa en la Play con mensajes en redes de Maradona, Charlie Sheen y no sé cuántos más. Se graba jugando, va perdiendo, revienta el televisor. No me digan que no estamos ante una de las obras cumbre del realismo mágico. ¿Qué será lo siguiente? Continuará…