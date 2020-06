Recelo de Lucas

Londres, 11 de junio de 2020. Estimado Navarro, no te voy a negar que mire con recelo a nuestro primer encuentro en el Carlos Belmonte. Todo el mundo sabe que no tengo buena opinión futbolística de Lucas Alcaraz, pero el granadino es un perro viejo en la categoría al que no conviene menospreciar, ya que en partidos como este es cuando se viene arriba. Porque el Almería gallito de Turki, peleando por el ascenso directo, necesita ganar. Los albaceteños también, pero Lucas se encargará de que la presión sea visitante y no local. El escenario ideal del ex entrenador del Almería es ver a los almerienses asediando su portería, sin acierto, y pillar una contra o aprovechar un despiste defensivo para marcar y matar el partido. Y a partir de ahí, jugar con la presión, el ímpetu y la ansiedad visitante. Porque tenemos once partidos por delante para lograr el objetivo, y hay que ir partido a partido, pero de no ganar en Albacete ya iríamos muy a remolque para el ascenso directo…