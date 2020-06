Recibimiento, abrazos de gol y un espontáneo

La pasada semana se celebró la primera jornada íntegra en España después del parón causado por el coronavirus. Un retorno que nos dejó numerosas imágenes. Algunas de ellas dignas de estudio. Una jornada que significaba la nueva normalidad en el balompié. Regresaron las alegrías, los lloros, la polémica, la ilusión, la pelea por el ascenso, la disputa por la permanencia y un largo etcétera. Y por supuesto, los abrazos de gol no iban a faltar. Si había dudas sobre si se producirían estos, no hubo que esperar en exceso para despejar dudas. Así, los futbolistas, a pesar del meticuloso protocolo, no dudaron en abrazarse. Unas efusivas celebraciones como hace no tanto se veían. Lógico. No comprensible la prohibición de estas cuando los protagonistas del juego han superado los test y si durante el juego se pueden tocar en cualquier marcaje. Pero esta no fue la única imagen que nos dejó la semana.

Unos partidos que en numerosos casos contaron con recibimientos. Sí, han leído bien, recibimientos. Ni la actual situación nos privó de estos. Por más vueltas que le da el autor de estas líneas a la realización de estos en estas fechas no logra comprenderlo. No casan cuando por la situación actual se están disputando los encuentros sin público para evitar aglomeraciones. Pasos atrás en el regreso del público. Aunque viendo otras irresponsabilidades cometidas, los recibimientos eran de esperar. Pero la imagen más surrealista se dio en Palma de Mallorca. Un feudo, el bermellón, que tuvo el dudoso honor de contar con un invitado de excepción. Un encuentro entre los baleares y el Barcelona en el que hubo la presencia de un espontáneo. Ver para creer. Ni las meticulosas medidas de seguridad fueron capaces de impedirlo. ¿Quién da más?